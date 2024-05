Plus Nentershausen Missglücktes Parkmanöver: Lkw muss bei Nentershausen mit Kran geborgen werden Von Andreas Egenolf i Dieser Speditions-Lkw aus Darmstadt musste am Dienstagabend nach einem missglückten Parkmanöver bei Nentershausen unter anderem mit einem Kran geborgen werden. Foto: Andreas Egenolf Ein missglücktes Parkmanöver sorgte am Dienstagabend auf der L318 bei Nentershausen für eine größere Bergungsaktion, für die auch ein Kran anrücken musste. Doch was war passiert? Lesezeit: 1 Minute

Der Fahrer einer Spedition aus dem südhessischen Darmstadt hatte in seinem Sattelzug Material für eine in Nentershausen ansässige Firma im Gewerbegebiet Lahnstraße geladen. Nach seiner Anreise wollte der Fahrer nach eigenen Angaben zunächst am Straßenrand in der Lahnstraße übernachten. Nachdem ein Anwohner ihn allerdings auf das dortige Halteverbot für Lkw ...