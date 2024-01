Gewalttat von Montabaur: Staatsanwalt nennt Ergebnis der Obduktionen

Das Anwesen ist einen Tag nach einer Gewalttat mit mehreren Toten mit Absperrband der Polizei versehen. Foto: Sascha Ditscher/picture alliance/dpa

Alle drei Opfer der Bluttat von Montabaur starben an den Folgen mehrerer Schussverletzungen. Das haben die Obduktionen am Dienstag ergeben, wie Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Büttinghaus sprach von einem vorläufigen Ergebnis, das nun vorliege.

Am vergangenen Donnerstag war es zu der schrecklichen Tat gekommen, bei der ein 37-jähriger Deutscher seinen 68-jährigen Vater, seine 39-jährige Stiefmutter und seinen dreijährigen Halbbruder in einem Wohnhaus in der Westerwaldstadt erschossen hat. Auch auf sich schoss er, um sich – nach stundenlangen Verhandlungen – zu töten. mwa, tim