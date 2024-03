Plus Montabaur

Nach tödlichem Familiendrama in Montabaur: Ermittlungen gegen Bild-Redakteure

Von Andreas Egenolf

i Die Anteilnahme nach dem tödlichen Familiendrama in Montabaur ist groß. Das eigentliche Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Koblenz zu der Tat ist mittlerweile eingestellt. Doch die Berichterstattung zu der Tat könnte nun strafrechtliche Folgen für Redakteure der Bild-Zeitung haben. Foto: Andreas Egenolf

Nach dem tödlichen Familienstreit in Montabaur, bei dem am 25. Januar ein 37-Jähriger die neue, dreiköpfige Familie seines Vaters erschoss und sich anschließend selbst richtete, hat die Staatsanwaltschaft Koblenz die Ermittlungen in dem Fall jüngst eingestellt. Doch die mediale Berichterstattung zu dem Fall beschäftigt die Ermittlungsbehörden weiterhin und könnte zu strafrechtlichen Konsequenzen führen, wie unsere Zeitung auf Anfrage erfuhr.