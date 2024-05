Plus Montabaur

Gemeinsam stark: Wäller Katholiken gehen neue Wege

i Die Bezirke Westerwald und Rhein-Lahn schließen sich zusammen. Foto: Georg Poell

Gemeinsam in die Zukunft starten: Die Bezirke Westerwald und Rhein-Lahn sowie die Pfarrei St. Christopherus Diezer Land schließen sich zusammen, um künftig gemeinsam die neue Katholische Region Westerwald– Rhein-Lahn zu bilden. Am Sonntag, 12. Mai, beginnt um 15 Uhr die Feier der neuen Region in Montabaur.