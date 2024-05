Plus Westerburg Bahnübergang nach sechs Monaten passierbar: Arbeiten aber noch nicht fertig Von Hans-Peter Günther i Die Fahrbahn am Westerburger Bahnübergang ist fertig – die kompletten Arbeiten noch nicht. Foto: Hans-Peter Günther Die Arbeiten am Bahnübergang sind zwar noch nicht fertig, aber zumindest ist ein deutlicher Fortschritt zu erkennen. Die straßenverkehrsrechtliche Genehmigung für die Sperrung des Bahnübergangs am Bahnhof Westerburg ist am 4.

Mai ausgelaufen. Bis dahin wurde die Fahrbahn in einer Hauruckaktion passierbar gemacht und am Samstag noch die Markierungen aufgebracht. Weder der seitliche Gehweg noch die neue Technik sind fertig geworden. Von diesem Montag an sorgt ein Posten mit der erneut aufgebauten mobilen Schrankenanlage in den kommenden Wochen (oder Monaten) dafür, dass ...