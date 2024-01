Thomas Drach (l) sitzt im Gerichtssaal auf der Anklagebank. Nach fast zwei Jahren geht der Prozess gegen Deutschlands wohl bekanntesten Schwerverbrecher zu Ende. Foto: Oliver Berg/picture alliance/dpa

Das Kölner Landgericht hat Drach am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht gegen den Reemtsma-Entführer anschließende Sicherungsverwahrung.

Drach wurden in dem Prozess vier Raubüberfälle auf Werttransporter in Köln, Frankfurt sowie in Limburg zur Last gelegt. Zudem war der 62-Jährige wegen versuchten Mordes angeklagt, weil er auf zwei Geldboten schoss. red