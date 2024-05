Thorsten Riedel möchte Ortsbürgermeister in Birlenbach-Fachingen werden: „Eine Infobörse zur Immobiliensuche“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Thorsten Riedel, 58 Jahre alt, lebe seit knapp 20 Jahren fest verwurzelt in Birlenbach-Fachingen. Beruflich bin ich Diplom-Braumeister, Hauptamtlich als Leiter für Aus- und Weiterbildung und Lean Manager tätig. Seit 15 Jahren setze ich mich mit Herzblut für unsere Gemeinde ein, sowohl aktiv in Vereinen als auch in der SPD.

Mein politischer Werdegang

Seit 13 Jahren bin ich im SPD Ortsverein tätig, 2018 als Vorsitzender der SPD, Aktuell bin ich als Erster Beigeordneter und stellvertretender Bürgermeister im Gemeinderat und verschiedenen Ausschüssen

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Meine Vision für unsere Gemeinde ist eine Region, in der sich alle Menschen heute und in Zukunft wohl und sicher fühlen können: Ich werde Naturschutzmaßnahmen, wie beispielsweise die Renaturierung der Quelle in Fachingen, fördern. Gemeinsam mit den Vereinen möchte ich das ehrenamtliche Engagement stärken, das eine wesentliche Stütze für unsere Bürgerinnen und Bürger darstellt. Damit unsere Gemeinde für Jung und Alt ein lebenswerter Ort bleibt, setze ich mich für bezahlbaren Wohnraum ein. Dazu möchte ich beispielsweise eine Infobörse zur Immobiliensuche im Rathaus einrichten. Wir bauen einen öffentlichen Anlegesteg an unserer schönen Lahn zur Erweiterung des Freizeitangebots. Für eine gute Kita- und Schulentwicklung kooperiere ich mit regionalen Trägern und Geldgebern auf der Landesebene.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

„Gemeinsam schaffen wir Lebensqualität im Dorf für alle!“ Das Herzstück unserer Gemeinde ist unser sozialer Zusammenhalt und das Verständnis füreinander. Ich stehe deshalb für eine bürgernahe Verwaltung, die jede Einwohnerin und jeden Einwohner einbezieht und informiert.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich bin manchmal zu ungeduldig.

Das ist mein politisches Motto

„Zuhören. Verstehen. Zupacken“

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.