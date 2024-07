Nach rund dreiwöchiger Pause öffnet der Diezer Baggersee am Freitag, 26. Juli, wieder seine Tore. „Das Landesamt für Umwelt hat die Warnstufe aufgehoben“, bestätigt Andreas Gravelius, dessen Firma sich um den Badebetrieb kümmert.

An die Oberfläche gekommene Blaualgenschlieren hatten zur zeitweiligen Schließung des Sees geführt. Inzwischen beträgt die Sichttiefe aber wieder vier bis fünf Meter, und die Messergebnisse sind in Ordnung, erzählt Gravelius. Geöffnet ist der Baggersee in den Ferien jeden Tag von 10 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen 4,50 Euro Eintritt und Kinder (bis 13 Jahre) 2 Euro. Die Parkgebühr liegt bei 2,50 Euro. Tauchen ist nach wie vor aber nicht möglich.