Plus Lahnstein

Renaturierung Weiher: Fragen der Klinik Lahnhöhe an den OB

Fördermittel in Höhe von rund 600.000 Euro aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des Bundesumweltministeriums in Berlin fließen nach Lahnstein: Damit soll der Weiher im Ernst-Wagner-Park in Lahnstein auf der Höhe renaturiert und erhalten werden. Die Lahnsteiner Grünen hatten Rat und Verwaltung im Vorjahr von einer Bewerbung überzeugt, vergangene Woche kam die Zusage. Das Problem: Die Stadt muss einen Eigenanteil von rund 60.000 Euro beisteuern.