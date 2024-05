Plus Birlenbach-Fachingen

Birlenbacher Freibadteam mit Verstärkung – Preise bleiben gleich

Von Johannes Koenig

i Freuen sich schon auf den Beginn der Birlenbacher Freibadsaison am Samstag (von links): Kirsten und Jan Darda sowie Dieter Hörle, Vorsitzender des Fördervereins. Foto: Johannes Koenig

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Am Samstag startet die neue Badesaison im Birlenbacher Freibad. Neu im Team ist Jan Darda (27), der so in die Fußstapfen von Mutter Kirsten tritt, die weiterhin als Pächterin des Freibads aktiv ist. Erstmals wird der gelernte Physiotherapeut hauptberuflich die Saison in Birlenbach verbringen und dort auch selbst die Badeaufsicht übernehmen.