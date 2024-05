Plus Rhein-Lahn Prozess beginnt in Koblenz: Ex-Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn steht vor Gericht Von Michael Stoll i Das Landgericht Koblenz – hier muss sich künftig ein ehemaliger Manager im gemeinnützigen Bereich wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten. Im Raum steht eine Summe von über einer halben Million Euro. Foto: Sascha Ditscher Es geht um teure E-Bikes und Hunderttausende Euro, die zur Seite geschafft wurden: Der Prozess gegen den früheren Geschäftsführer der gemeinnützigen und mittlerweile liquidierten Lebenshilfe Rhein-Lahn, Martin M., beginnt am Montag – im Raum steht der Vorwurf der Untreue in insgesamt 251 Fällen. Lesezeit: 6 Minuten

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten Martin M. als Verantwortlichem der mittlerweile insolventen gemeinnützigen Einrichtung im Rhein-Lahn-Kreis zur Last, in der Zeit von Februar 2020 bis Dezember 2021 in insgesamt 251 Fällen Untreue in einem besonders schweren Fall begangen zu haben. Er soll unberechtigt auf Kosten der gemeinnützigen Einrichtung private Anschaffungen ...