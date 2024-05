Prozess beginnt am Montag: Ex-Geschäftsführer der Lebenshilfe Rhein-Lahn steht vor Gericht

Am Montag, 13. Mai, startet der Prozess gegen den Ex-Geschäftsführer der Lebenshilfe gGmbH vor dem Landgericht Koblenz. Zuvor musste noch in einem Gutachten die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten geklärt werden. Das Bild zeigt den Kindergarten in Singhofen. Foto: Bernd-Christoph Matern