Plus Diez/Region Polizeidirektion Montabaur mit neuer Spitze: Feierliche Amtseinführung von Stefan Heimes „Nun bin ich wieder hier, in meinem Revier.“ Den bekannten Refrain eines Liedes von Marius Müller-Westernhagen zitierte gestern der neue Leiter der Polizeidirektion (PD) Montabaur, Stefan Heimes, auf Schloss Oranienstein in Diez. In den Räumlichkeiten des Barockschlosses fanden gleichzeitig die Amtseinführung und die Verabschiedung seines Vorgängers, Polizeidirektor Christof Weitershagen, statt. Von Johannes Koenig

Die Region sei seit jeher seine Heimat und Lebensmittelpunkt, betonte Stefan Heimes. Denn mit seiner Familie lebt er am „südlichen Ende des Direktionsgebietes“ am Mittelrhein. Bevor er am 1. Dezember seine Stelle in Montabaur antrat, war er Leiter der Wasserschutzpolizei in Rheinland-Pfalz und damit für die Sicherheit der hiesigen Bundeswasserstraßen ...