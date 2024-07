Plus Aar-Einrich Woodvibrations: Loreley-Aar-Radweg wird erneut zur kilometerlangen Waldbühne Von Uli Pohl i Besondere Klänge im Wald erleben: Musiker, Künstler und viele andere Kulturschaffende geben sich am Sonntag, 11. August, auf dem Radweg zwischen Allendorf und Zollhaus ein Stelldichein. Foto: Archiv Uli Pohl Viele Menschen aus Aar-Einrich werden sich erinnern: Im Corona-Jahr 2020 machten sich Hunderte Besucher aus der damals noch jungen Verbandsgemeinde (VG) und der ganzen Region auf den Weg, um unter freiem Himmel die Gemeinschaft nach dem Lockdown zu genießen. Es war die Premiere von Woodvibrations. Lesezeit: 1 Minute

Es folgten regelmäßige Fortsetzungen in den vergangenen Jahren, bei denen sich der Loreley-Aar-Radweg zwischen der Kirche in Zollhaus und dem Steinbruch Allendorf erneut in eine lange Waldbühne verwandelt. Voller Lebenslust Am Sonntag, 11. August, warten von 14 bis 18 Uhr wieder fröhliche Musik, freundliche Besucher und ganz viel Lebenslust bei den Woodvibrations. ...