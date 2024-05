Norman Friedrichsen möchte Ortsbürgermeister in Schiesheim werden: „Es kommt nicht auf die Menge an“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Norman Friedrichsen, 42 Jahre jung, verheiratet und Vater eines Sohnes. Beruflich bin ich als Lokführer bei der DB Fernverkehr im IC und ICE unterwegs. Wenn ich nicht unterwegs bin, bilde ich neue Lokführer in Theorie und Praxis aus. Ehrenamtlich findet man mich in der örtlichen Feuerwehreinheit der VG Aar-Einrich in Zollhaus.

Mein politischer Werdegang

Bisher habe ich noch keinen politischen Werdegang, was jedoch nicht bedeutet, dass man sich nicht berufen fühlt, Neues anzugehen.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Wichtig sind Ziele, die auch realisierbar bleiben und keine große Liste an Versprechungen. Es kommt nicht auf die Menge an, sondern das, was man erreichen kann. Das kulturelle Leben im Dorf zu fördern, ist uns sehr wichtig und so das Dorfleben wieder in Schwung bringen. Ein weiteres Thema „Unser Ort soll wachsen“, ist groß. Bessere Kommunikation zu dem Bürger soll Sorgen und Fragen im Vorfeld klären. Ich möchte wieder mehr Gemeinschaft in unserem kleinen Dorf. Um neutral zu bleiben, gehöre ich bewusst keiner Partei an.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Zuhören und auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen, kurzum bürgernah sein. Auch sind die eine oder andere „Baustelle“ anzugehen. Mit helfenden Händen und einem Starken WIR kann man auch mit kleinen Mitteln großes bewegen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Das ist es, was einen Menschen „Einzigartig“ macht

Das ist mein politisches Motto

Die Zeit ist reif für Veränderung

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.