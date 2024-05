Neuwahl des EKHN-Kirchenpräsidenten: Wer folgt auf Volker Jung?

Zwei Frauen und ein Mann werden für die Wahl zum hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten am 28. September kandidieren. Das hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) mitgeteilt, zu der auch die Dekanate im Westerwaldkreis und Rhein-Lahn-Kreis gehören.

Anzeige

Die Pröpstin für Rheinhessen und das Nassauer Land, Henriette Crüwell, die Theologieprofessorin an der Universität Zürich, Christiane Tietz, und der Beauftragte der Evangelischen Kirchen in Hessen am Sitz des Landtags und der Landesregierung in Wiesbaden, Martin Mencke, sind von einem Auswahlgremium nominiert worden.

Kirchenpräsident Volker Jung scheidet nach zwei Amtsperioden altershalber zum Jahresende aus dem Amt. Die künftige Kirchenpräsidentin oder der künftige Kirchenpräsident werden von den 120 Mitgliedern der Kirchensynode gewählt. Die Amtszeit einer Wahlperiode dauert acht Jahre. epd