Messerattacke in Limburg: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen 17-Jährigen

Nach einer Messerattacke in Limburg ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 17-Jährigen. Der junge Mann soll nach Angaben der Polizei vom Sonntag am Samstagabend zweimal auf einen 40-Jährigen eingestochen haben, der sich nach medizinischer Versorgung inzwischen außer Lebensgefahr befinde.

Die beiden Männer, die an gleicher Adresse in Limburg wohnhaft seien, waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler am Samstagabend zunächst in verbale Streitigkeiten geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 40-Jährige den 17-Jährigen körperlich attackiert und bedroht haben, woraufhin der Jüngere zum Messer griff.

Der 40-Jährige habe sich stark blutend auf die Straße geschleppt, wo er von Passanten erstversorgt worden sei. Der 17-Jährige ergriff nach Polizeiangaben zunächst die Flucht, kehrte aber an den Tatort zurück und konnte dort festgenommen werden.