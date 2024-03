Plus Braubach

Land will die Stadt von quälenden Liquiditätskrediten entlasten

Von Michael Stoll

Wenn Braubach am Landesprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ teilnimmt, dann wird das Land rund 4,15 Millionen Euro an Liquiditätskrediten von der Stadt übernehmen. Diese Entlastung ist noch nicht im Doppelhaushalt 2024/25 enthalten, da der Stadtrat darüber erst noch entscheiden und der Bürgermeister den Vertrag mit dem Land unterzeichnen muss.