Plus Lahnstein Lahneck Live in Lahnstein: Das Programm für Ausgabe 35 steht Von Tobias Lui i Banda Senderos spielen am Samstag bei Lahneck Live Foto: Christoph Kniel Brückensperrung, Kostensteigerungen und einem finanziellen Minus aus dem Vorjahr zum Trotz: Die Lahnsteiner Musikszene organisiert auch in diesem Jahr wieder Lahneck Live: Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, lockt das bunte Musik- und Kulturfestival zum 35. Mal nach Lahnstein. Lesezeit: 3 Minuten

Ein Mix aus verschiedenen Musikrichtungen, alle von hoher musikalischer Qualität (und ohne jede Covermusik), lokale Interpreten und ein buntes Familienprogramm sind die Stärken dieses Kultfestivals, das ohne Eintrittsgelder auskommt und seit einigen Jahren in den Oberlahnsteiner Rheinanlagen sein Zuhause hat. Headliner sind am Freitag Wave-Pop-Künstlerin Brenda Blitz und am Samstag ...