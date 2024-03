Konzept für Aar-Einrich: Umfangreiches Paket gegen Klimawandel geschnürt

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) hatte sich im September 2021 für einen Antrag zur Förderung des Klimaschutzmanagements in der VG Aar-Einrich ausgesprochen. Der wurde bewilligt und Niklas Stanjek als Klimaschutzmanager eingestellt. Die neu geschaffene Stelle des Klimaschutzmanagers wurde mit einer Förderung aus der Kommunalrichtlinie in Höhe von 65 Prozent als Zuschuss auf die Dauer von 24 Monaten eingerichtet.

Schon damals angedacht war ein Anschlussvorhaben zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Dem hat der VG-Rat in der Sitzung am Montag entsprochen und sich für den Folgeantrag entschieden. Demnach ist eine Beschäftigung des Klimaschutzmanagers für weitere 36 Monate bei einer Förderung in Höhe von 40 Prozent als Zuschuss möglich. Bei Gesamtkosten von 253.000 Euro entfallen auf die VG Aar-Einrich rund 152.000 Euro. up