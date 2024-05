Plus Diez/Limburg

Kalkwerkfestival in Diez: Drei Tage volles Programm für die Fangemeinde

i Die Bubonix kehren nach achtjähriger Pause in veränderter Besetzung auf die Kalkwerkbühne zurück. Das Foto zeigt die nicht nur in der Region populäre Band bei ihrem Konzert beim Kalkwerk 2016. Foto: Uli Pohl

Was 1980 aus einem ersten Provisorium begann, findet in diesem Jahr die 42. Fortsetzung. Zum Kalkwerkfestival von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. Juni, erwartet die Fangemeinde wieder ein erstklassiges Varieté-Programm zum Auftakt am Freitag sowie am Samstag und Sonntag 20 Bands mit einem außergewöhnlichen Musikprogramm. Dazu gibt es Theater unter neuem Namen, ein kurzweiliges Kinderprogramm und eine besondere Ausstellung.