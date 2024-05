Hier gibt es Karten

Anzeige

Weitere Karten im Vorverkauf gibt es wie immer bei Schaefer Bücher Limburg, Buch & Wein Diez, Meckel in Diez und im Kreml Kulturhaus in Zollhaus. Die Tageskarte kostet 18 Euro und das Drei-Tage-Ticket 49,50 Euro. Der Preis für ein Tagesticket an der Abendkasse beträgt 20 Euro. Darüber hinaus bieten die Kalkwerker ermäßigte Tickets für Personen mit Beeinträchtigungen, Schüler, Studenten sowie Empfänger von Bürgergeldleistungen an. Bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren ist der Eintritt frei.

Dieses Jahr bieten die Veranstalter Menschen mit Behinderungen und Rollstuhlfahrern die Möglichkeiten, direkt vor dem Festivalgelände auf den ausgewiesenen Parkflächen zu parken. Ebenso ist ein Bereich oberhalb der Tribüne mit guter Sicht auf die Bühne für Menschen mit Rollstuhl reserviert. red