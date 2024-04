Weilburg

Festnahme in Weilburg: 23-Jähriger verletzt vier Polizeibeamte

Nachdem ein 23-Jähriger aus Wetzlar den Bus am Bahnhof in Weilburg verpasste, bedrohte er die Busfahrer des RMV mit einem vorgehaltenen Messer. Als die Busfahrer die Polizei verständigten, hielt er sich das Messer an den Hals und gab an, nicht mehr Leben zu wollen, wie die Polizei mitteilt.