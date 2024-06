Plus Altendiez/Birlenbach Bürgermeisterwahlen in Altendiez und Birlenbach: Hofmann und Riedel gewinnen Von Till Kronsfoth i Foto: Thorsten Kunz Erdrutschsieg von Petra Hofmann in Altendiez. In Birlenbach holt Thorsten Riedel aus dem Stand 59,8 Prozent Lesezeit: 2 Minuten

Klarer Wahlsieg bei den Bürgermeisterwahlen in Altendiez: Herausforderin Petra Hofmann erhielt nach Auszählung aller Stimmen 66,2 Prozent gegenüber Amtsinhaber Thomas Keßler mit 37,8 Prozent. Von 1122 abgegebenen Stimmen erhielt Hofmann 743. Auf Keßler entfielen nur 379 Stimmen. „Ich freue mich auf das, was vor mir liegt“, erklärte Petra Hofmann in einem ...