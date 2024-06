Plus Bad Ems-Nassau

Bad Ems: Oliver Krügel mit klarem Ergebnis wiedergewählt

Von Andreas Galonska

i Eines der vielen Wahlplakate mit Oliver Krügel. Er wurde bei der Kommunalwahl mit 70,4 Prozent als Bad Emser Stadtbürgermeister wiedergewählt und setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch. Foto: Andreas Galonska

In kleinem Rahmen mit einer überschaubaren Zahl an Besuchern verlief die Wahlrunde im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, wo die Resultate der Kommunalwahl am Wahlsonntag einliefen.