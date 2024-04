Auffällig um die JVA gefahren: Diezer Polizei verhaftet Straftäter gleich neben Gefängnispforte

Nicht gerade clever verhielt sich ein Mann am Dienstagabend in Diez: Aufgrund seines verdächtigen Auftretens rund um die Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez kontrollierte die Polizei den 45-jährigen – und verhaftete diesen gleich vor den Türen des Gefängnisses.

Ein Mitarbeiter der JVA beobachtete gegen 22.50 Uhr über eine Außenkamera eine Person, die mit Fahrrad und einer Taschenlampe in verdächtiger Weise um das Gelände fuhr. Er meldete dies der ortsansässigen Polizei, die sich auf die Suche nach dem Mann machte.

Nachdem die Diezer Polizei den 45-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Diez kontrollierte, gab er an, auf der Suche nach der entlaufenen Katze seiner Freundin zu sein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl über ein Jahr und fünf Monate Freiheitsstrafe vorlag.

Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt, begleiteten Sie den Straftäter „um die Ecke“ und übergaben ihn an der Pforte an die Bediensteten der Justizvollzugsanstalt.