Plus Lahnstein Alles bereit: Startschuss für Lahneck Live am heutigen Freitag Von Tobias Lui i Nicht nur Rhein- und Parkbühne wurden in den vergangen Tagen von den Helfern aufgebaut. Überall auf dem Gelände wird gewerkelt. Fotos: Lui, Graf Foto: graf Die beiden Bühnen sind aufgebaut, das Gelände ist hergerichtet, die ersten Künstler bereits im Anflug: In den Rheinanlagen von Oberlahnstein ist alles bereitet für Lahneck Live, Ausgabe 35: Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, lockt das bunte Musik- und Kulturfestival nach Lahnstein. Ein Mix aus verschiedenen Musikrichtungen, alle von hoher musikalischer Qualität (und ohne jede Covermusik), lokale Interpreten und ein buntes Familienprogramm sind die Stärken dieses Kultfestivals, das ohne Eintrittsgelder auskommt. Lesezeit: 2 Minuten

Headliner sind am Freitag Wave-Pop-Künstlerin Brenda Blitz und am Samstag die Dancehall-, Reggae- und Pop-Band Banda Senderos. Am Sonntag lockt ein buntes Familienprogramm. Vorbereitungen liefen reibungslos Organisiert wird Lahneck Live wie immer von der Lahnsteiner Musikszene, deren Mitglieder seit Wochen und Monaten ehrenamtlich tätig sind, um dem Rhein-Lahn-Eck und der Region dieses ...