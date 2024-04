80-Jährige in ihrer Wohnung in Wissen überfallen: Polizei sucht korpulenten Täter

Anzeige

Am Donnerstag, 18. April, kam es gegen 09:45 Uhr in der Rathausstraße in Wissen zu einem Raubüberfall in einer Wohnung. Die 80-jährige Geschädigte wurde dabei nicht verletzt. Es liegen laut Polizei noch keine detaillierten Informationen dazu vor, was bei dem Überfall gestohlen wurde.

Der Täter entfernte sich offenbar zunächst Richtung Bahnhof. Der weitere Fluchtweg ist unbekannt, heißt es. Derzeit finden laut Pressemitteilung noch „starke Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Wissen statt“.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, zwischen 50 und 70 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und korpulent. Der Mann trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und graue Sportschuhe mit heller Sohle. Zudem hatte er eine helle Stofftasche oder Plastiktüte dabei.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.