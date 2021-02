Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes war bis Ende Januar Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit verboten. Nachdem nun die Inzidenz wieder gesunken ist und einige härtere Maßnahmen aufgehoben wurden, steuert die Kreisverwaltung nach. In bestimmten Bereichen in der Stadt Limburg und in Elz ist ab Mittwoch der Konsum von Alkohol untersagt. Der Landkreis Limburg-Weilburg hat eine entsprechende Verfügung erlassen.