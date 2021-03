Oberneisen

Kita bleibt geschlossen: Coronavirus in Einrichtung in Oberneisen

In der Kita Gänseblümchen in Oberneisen wurde in der vergangenen Woche ein Kind positiv auf eine Corona-Mutation getestet. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt das Dekanat Nassauer Land als Träger mit, dass die Kita zunächst bis zum 15. März geschlossen bleibt.