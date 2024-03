Plus Raversbeuren

Lott-Festival in Raversbeuren: Start ist geglückt, Musikveranstaltung läuft noch bis Sonntag

Lukas Erbelding Von Philipp Lauer

i Das Lott-Festival ist am Freitag in Raversbeuren bei bester Stimmung und gutem Wetter eröffnet worden. Foto: Thomas Pies

Neben der Nature One findet am Wochenende im Rhein-Hunsrück-Kreis eine weitere große Veranstaltung statt: das Lott-Festival in Raversbeuren. Der Start am Freitag kann als geglückt bezeichnet werden.