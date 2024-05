Rödern

Fünf Jahre Allee gegen Klimawandel – Versuch mit 29 Baumarten

i Gut vor Verbiss geschützt hat Revierförster Helmut Michel (vorn rechts) einige Baumarten, die sich in der Klimawandel-Allee gut entwickelt hatten, bei der Aufforstunfg einer Freifläche verwendet. Foto: Thomas Torkler

Fünf Jahre ist es her, seit engagierte junge Menschen des Kirchberger Jugendzentrums Am Zug, unterstützt vom Rotary Club Simmern sowie des Forstamts, eine „Klimawandel-Allee“ entlang eines Wanderwegs an der K 8 zwischen Rödern und Maitzborn angepflanzt haben.