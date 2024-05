Plus Rhein-Hunsrück Beim Wandern gestürzt und Bein gebrochen: Verletzter Mann wird per Winde aus Ehrbachklamm geborgen Von Andreas Nitsch i Der Rettungshubschrauber Christoph 66 Westpfalz verfügt über eine Winde, mit der der verletzte Wanderer schließlich aus der Ehrbachklamm geborgen werden konnte. Fotos: Löschzug Buchholz Foto: Löschzug Koblenz Mit einer Seilwinde, herabgelassen aus einem Rettungshubschrauber, ist am Mittwochnachmittag ein verletzter Wanderer aus der Ehrbachklamm geborgen worden. Der circa 30-jährige Mann war offenbar auf rutschigem Untergrund umgeknickt und gestürzt. Dabei habe er sich, so teilt Höhenretter Jan Mallmann auf RHZ-Anfrage mit, eine Unterschenkelfraktur zugezogen. Lesezeit: 1 Minute

Was war geschehen? In den frühen Nachmittagsstunden waren die Freiwilligen Feuerwehren Buchholz und Brodenbach, die Facheinheit SRHT (Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen) Boppard und der Rettungsdienst zu einem verunglückten Wanderer in die Ehrbachklamm alarmiert worden. „Der Unfallort lag etwa in der Mitte zwischen Daubisbergmühle und Eckmühle“, berichtet Jan Mallmann, ...