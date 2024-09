Plus Korweiler

In Korweiler sind „Zwei Welten“ zu sehen: Ausstellung mit Werken von Veronika Neumann und Bernhard Porten

Von Werner Dupuis

i Bernhard Porten und Veronika Neumann präsentieren ab heute ihre Werke in der Hofsammlung in Korweiler. Während sich der eine auf das Material Stein spezialisiert hat, widmet sich die andere der Malerei. Foto: Werner Dupuis

Ein Forum für die zeitgenössische kolumbianische Kunst bietet seit vielen Jahren das Sammlerehepaar Mecki und Andreas Dybowski in ihrer Hofsammlung in der verglasten ehemaligen Scheune in Korweiler. Dies heißt aber nicht, dass auch immer wieder heimische Kunstschaffende hier die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. In der aktuellen Ausstellung „Zwei Welten“ sind Werke von Veronika Neumann und Bernhard Porten zu sehen.