Plus Kaub/Mittelrhein

Pfarrerin aus Kaub geht in Ruhestand: Christina Roepke-Keidel wird am Sonntag verabschiedet

i Pfarrerin Christina Roepke-Keidel geht in den Ruhestand. Am Sonntag, 25. September, wird sie um 15 Uhr in der evangelischen Andreaskirche Weisel verabschiedet. Foto: Roepke-Keidel

Mit einem Gottesdienst mit Pröpstin Henriette Crüwell wird Pfarrerin Christina Roepke-Keidel am Sonntag, 22. September, um 15 Uhr in der evangelischen Andreaskirche Weisel aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand verabschiedet, teilt das Dekanat Nassauer Land mit. Den hatte sie für ihren Dienst in den evangelischen Kirchengemeinden Kaub/Lorch und Weisel-Dörscheid noch einmal um zwei Jahre nach hinten verschoben. Zuvor war die Theologin zehn Jahre lang Gemeindepfarrerin in Rüdesheim.