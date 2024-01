Plus Winterbach Traumhaft: Brunnebutzers Märchenzeit in Winterbach Fassenachter boten fünfstündiges Programm und dabei gab es eine ganze besondere Neuerung: Erstmals war Markus Stein, in einem anderen Leben Landtagsabgeordneter, mit Narrenzepter mit von der Partie. Von Reinhard Koch

„Ach wie gut, es ist soweit, in Winterbach ist Märchenzeit!“ So lautete das Motto der Kappensitzung der Brunnebutzer in der fast ausverkauften Gemeindehalle. Der neue Sitzungspräsident und Nachfolger des legendären Christian Roß, Markus Stein, er ist nebenbei auch noch SPD-Landtagsabgeordneter, machte seine Sache bravourös, ließ mit seinem Elferrat und den ...