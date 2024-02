Pünktlich um 12.11 Uhr stürmte nach Amtsstubenschluss der Förderverein Sowwerummer Rosenmontagszug (FSR) um Ralf Erbach, Gerhard Schmidt und mit vielen Weibsleuten an der Spitze den Sozialraum im ersten Stock des Rathauses No. 11 am Marktplatz: Böse Zungen riefen „Raus aus dem Narrenhaus“, andere „Jetzt ist Schluss mit lustig!“.