Plus Bad Münster-Ebernburg Rappelvolles Kurhaus: Narren feiern in Bad Münster und zeigen ihre Schokoseite Auf der Prunksitzung der Münsterer Karneval Gemeinschaft (MKG) feierten die Narren fröhlich im rappelvollen Kurhaus unter dem Motto: „Dieses Johr außer Rand und Band – die MKG is im Schlaraffenland. Mit Weck, Worscht unn ach Wein feiern wir unnerm Rheingrafenstein.“ Das war durchaus wörtlich zu nehmen, denn Weck, Worscht und Woi schauten später sogar höchstpersönlich vorbei. Von Cordula Kabasch

Dicht an dicht standen die Tische im Bad Münsterer Kurhaus, es war kaum ein Durchkommen zwischen all den Fassenachtern in ihren Kostümen als Zwerge, Karl Lagerfelds oder Super Marios, die mit bester Laune dem fast vierstündigen Programm der MKG unter Sitzungspräsident Fabian Lorenz folgten. Die Jungs vom FC Bavaria 08 ...