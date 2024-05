Plus Bad Sobernheim

Nachbarschaftsstreit um Gebläse in Bad Sobernheim: „Wollen in Ruhe schlafen können“

i Das Brummen der Abluftanlage der Gaststätte direkt gegenüber ihrer Häuser raubt den Anwohnern Nerven und Schlaf: Reiner und Inge Strasser sowie Horst Mayer (rechts) Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Eigentlich wohnen Reiner und Inge Strasser ziemlich lauschig, direkt am Nohfels-Park. Doch seit in der benachbarten Gaststätte, in drei Schritten Entfernung von ihrem Grundstück, eine große Lüftungsanlage eingebaut wurde, ist es mit ihrer Ruhe vorbei. Außerdem brummt Tag und Nacht ein Kühlwagen auf dem Gaststättengelände.