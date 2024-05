Plus Bad Kreuznach Kommentar zum neuen Konzept der Pfarrei Heilig Kreuz: Letztlich geht es um die Heranführung an den Glauben Von Josef Nürnberg i Josef Nürnberg Foto: Picasa/Josef Nürnberg Die Gremien der Pfarrei Heilig Kreuz machen ernst und reagieren nicht zuletzt auf den Rückgang ihrer Gläubigen. Das ist nötig, damit die katholische Kirche in Bad Kreuznach auch künftig ein Gesicht hat. Lesezeit: 1 Minute

Sicher haben die Verantwortlichen der Pfarrei Heilig Kreuz den Rückgang der Katholiken auch in Bad Kreuznach oder gar den Mangel an ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern nicht zu verantworten. Sie müssen allerdings nach neuen Wegen suchen. Die Schließung der ein oder anderen Kirche dürfte dabei verkraftbar sein. Während der Säkularisation in Folge ...