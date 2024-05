Wahlvorstände dringend gesucht: Viele Absagen in Bad Sobernheim und Meisenheim

Im Briefwahlbüro in der Verbandsgemeindeverwaltung in Bad Sobernheim stapeln sich die Briefwahlunterlagen, die in den nächsten Tagen an die Bürger rausgeschickt werden, die Briefwahl beantragen. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit 10.000 Briefwählern in der VG Nahe-Glan. Foto: Silke Jungbluth-Sepp