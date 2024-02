Plus Bad Kreuznach Feierstimmung in der Bad Kreuznacher Innenstadt: Im Käfig sind die Narren los Der Startschuss ist ertönt: Im Bad Kreuznacher Narrenkäfig haben die Fastnachter am Altweiberdonnerstag das Kommando übernommen. Dabei trotzten sie auch dem eher tristen Wetter. In der Innenstadt, speziell rund um den Kornmarkt, werden Tausende Besucher und Fans der „fünften Jahreszeit“ erwartet. Von Markus Kilian

Graue Wolken und ein steter Tropfen von oben: Mit dem Wetter hatten die Narren am Altweiberdonnerstag in Bad Kreuznach kein Glück, doch davon ließen sie sich nicht beirren. Bei Temperaturen um die 10 Grad versammelten sich wieder zahlreiche feierfreudige Jecken im traditionellen Bad Kreuznacher Narrenkäfig mitten in der Innenstadt. Bunte Kostüme, ...