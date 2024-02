Plus Simmertal Fastnacht in Simmertal: Schwarze Panther fahren ihre Krallen aus Der VfL Simmertal hat es am Samstagabend krachen lassen. Der unangefochtene Star des Abends war die VfL-eigene Tanzgruppe Secret Motion, die kurz vor Mitternacht eine Profivorstellung ablieferte. Von Sebastian Schmitt

Bereits nachmittags, um 14.11 Uhr, startete der Kindermaskenball, ab 20.11 Uhr feierten am Samstag dann alle großen Narren der Umgebung gemeinsam in der VfL-Halle und waren außer Rand und Band. Auf der Bühne wechselten sich rasante Tanzgruppen mit Tanzmusik zur sechsten ultimativen „Dance-Party“ ab. „Wir haben in der VfL-Halle Platz, ...