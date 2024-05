Plus Niederhausen

Damit der Hunger nicht auf der Strecke bleibt: Restaurant am Schmittenstollen hat neuen Betreiber

i Thomas Maier aus Sponheim hat seit Anfang des Jahres das Restaurant am Besucherbergwerk Schmittenstollen gepachtet. Mit dem Start der neuen Saison will der hauptberufliche DRKler seine Gäste nicht nur mit seiner Kochkunst überzeugen. Mitte Mai soll es offiziell losgehen. Foto: Markus Kilian

Es ist ein besonderer Ort zwischen Niederhausen und Feilbingert, am Fuße des Lembergs, wo sich das Geflecht der Wanderwege löst, wo Männer vor Jahren einst Quecksilber aus dem Bergmassiv bargen und wo heute Einsamkeit und Gesellschaft gleichermaßen erlebbar sind. Das von Bäumen bewachte Becken am Besucherbergwerk Schmittenstollen fasziniert auch Caterer Thomas Maier. „Ich habe mich sofort in diesen Ort verliebt.“