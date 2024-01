Plus Planig Buntes Programm der Planiger Narren: Schuppesser starten in die Session Beim Soiree feiern die Planiger Narren ihr 8-mal 11-jähriges Bestehen mit einem „Best of“ in der Nahetalhalle. Von Armin Seibert

Kurz und knackig und vollgepackt mit Großveranstaltungen wird die Jubiläumssaison 8 mal 11 Jahre der Lustigen Schuppesser in Planig. Am Samstag geht’s schon los mit der Jubiläumssoiree – exakt elf Jahre nach der 7-mal 11-Jubiläumsmatinee, die „damals“ am 6. Januar 2013 mit zahlreichen Gästen in der Nahetalhalle gefeiert wurde. Diesmal soll ...