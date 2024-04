Plus Monzingen/Merxheim Beim Glasfaserausbau läuft es immer besser: UGG ist in Monzingen und Merxheim fast fertig Von Silke Jungbluth-Sepp i In vielen Orten der VG lösen Glasfaserkabel nun die alten Kupferkabel ab. Um die Rohre für den Breitbandanschluss in den Boden zu bekommen, muss jede einzelne Straße aufgebaggert werden. Foto: Roswitha Kexel Lange mussten die Monzinger leiden, doch jetzt liegen überall im Ort die Leerrohre für Glasfaser im Boden. „Die wichtigsten Arbeiten sind erledigt“, berichtet Ortsbürgermeister Klaus Stein über das UGG-Projekt, das seit Baubeginn im Herbst 2022 immer wieder für Kritik gesorgt hat. Nun müssten die Glasfaserkabel an einigen Stellen noch eingeblasen werden. Außerdem werden aktuell noch Hausanschlüsse verlegt. Lesezeit: 3 Minuten

Vor allem aber geht es nun an die Mängelbeseitigung im Ort – und da ist noch so einiges zu tun: Bei Gehwegen, die nur grob geteert wurden, fehlt die Feinschicht. Mangelhaft verlegtes oder abgesacktes Pflaster muss an vielen Stellen neu und ordentlich im Verbund verlegt werden. Fehlende Randsteine und holprige ...