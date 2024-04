Plus Hennweiler/Horbruch 24-Stunden-Wanderung von Horbruch nach Hennweiler: Noch freie Plätze Von Sebastian Schmitt i Auf dem Hellberg mit diesem tollen Ausblick, wird es eine Verpflegungsstelle für die Wanderer geben. Foto: Sebastian Schmitt/Honorarfrei In der zehnten Auflage planen die Organisatoren wieder kleine Überraschungen auf Strecke und hoffen auf große Resonanz. Lesezeit: 1 Minute

Die Vorbereitungen für die zehnte 24-Stunden-Wanderung am Wochenende des 15. und 16. Juni laufen auf Hochtouren. Noch sind einige wenige Startplätze buchbar. Nach der Rekordhitze im Jahr 2022, als in den Tagen vor der Veranstaltung rund 50 Teilnehmer absagten und weitere 70 am Veranstaltungstag gar nicht erschienen, fehlte dem Veranstalter ...