Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Jahresabschlusssitzung einstimmig beschlossen, die rund 284.000 Euro aus dem kommunalen Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation (Kipki) in Gänze für die Umrüstung der Straßenbeleuchtungen in allen Gemeinden zu investieren, die bislang noch keine LED-Technik verwenden. Diese Summe erhält die VG bezogen auf ihre Einwohnerzahl.