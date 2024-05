Plus Ruschberg

Musikalischer Nachwuchs im Mittelpunkt: Jugendkonzert des Musikvereins Ruschberg

Von Benjamin Werle

i Musikalischer Nachwuchs im Mittelpunkt Foto: Benjamin Werle

So viel Aufmerksamkeit bekommt der musikalische Nachwuchs selten geboten: Über 50 Kinder traten am Sonntag beim Tag der Musik im Bürgerhaus in Ruschberg auf und begeisterten vor massig Publikum – mehr als 200 Leute waren gekommen – mit fröhlichen Liedern und Instrumenten. Der Musikverein (MV) Germania Ruschberg hatte die Veranstaltung gemeinsam mit der Kreismusikschule auf die Beine gestellt.