Plus Idar-Oberstein

Idar-Obersteiner Kammerwoog als Freizeitgelände: Thema erst einmal vom Tisch

i Die Pläne beziehen sich nicht auf eine Umgestaltung des früheren Bades, sondern einen Teil des Kammerwoog-Geländes, der als Freizteit- und Erholungsfläche dienen könnte. Nun wurde allerdings eine geplante Machbarkeitsstudie zurückgestellt. Foto: Hosser

Ein „Lost Place“ ist das Kammerwoog-Gelände mitsamt des früheren Freibades in Oberstein schon lange. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Was wurde aus den Plänen, die seit 2021 bestanden? Nichts. Für den Bereich Kammerwoog wurde im Bau-, Infrastruktur- und Umweltausschuss im September 2022 darüber beraten, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Diese war auch für den Haushalt 2024 vorgesehen, musste jetzt allerdings aufgrund der rückläufigen Steuereinnahmen zurückgestellt werden, heißt es aus dem Stadthaus.